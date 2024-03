Las dos causas de Patricia Martínez

Ciudad Juárez- Al interior del Juzgado Octavo de lo Familiar, en el mismo complejo de edificios que alberga a la Fiscalía del Estado Zona Norte, se encuentra la jueza Patricia Martínez, enmarcada por un mundo de papeles y paredes llenas de títulos, diplomados y certificados. La que hasta poco era la única jueza de esta fronteriza Ciudad Juárez comenzó su carrera por giros del destino y ahora carga dos luchas por la justicia que no han tenido fin.

Sus inicios en el sistema de procuración de la justicia en materia civil dieron inicio hace ya casi 27 años tras el asesinato de su esposo: el médico, columnista y activista Víctor Manuel Oropeza en 1991. Fue a raíz de aquel hecho que decidió dejar el mundo de las causas ambientales y el turismo para entrar en la carrera de Derecho, con el afán de poder esclarecer la muerte de su esposo.

“Entré a estudiar derecho para poder saber que había pasado con mi esposo para poder presionar, para entender de lo que hablaban los abogados. Yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta aquí. En el servicio social de la carrera yo conozco a un juez y el me invita a trabajar aquí. Yo entré de escribiente al Poder Judicial. Yo ya me iba por que ya conocía el sistema cuando me invitan a trabajar en el Juzgado Civil y así empezó mi carrera aquí, y ya tengo 27 años, desde 1997. Dicen que lo traía en la sangre, y si por que toda mi familia fue de abogado”, cuenta la abogada.

Al regresar el tiempo hasta aquellos años, la jueza recuerda la disparidad y la nula participación de las mujeres en el ámbito de lo legal. Fue dentro de este ambiente en donde la todavía activista presentó una primera propuesta de cambio: un sistema de búsqueda de personas con recompensa. Mismo que se implementó muchos años más tarde, aunque no como estaba originalmente planeado. De igual manera, estaba contemplada como un intentó de frenar los feminicidios que ya azotaban a la ciudad.

“Si no era solución, por lo menos era un intento freno a los feminicidios que estaban ocurriendo, la propuesta la vieron con muy buenos ojos, pero no era para que me dieran un puesto, era para que la trabajaron. Pasaron muchos años para que se lograra y no es como estaba originalmente pensado, todavía se podría implementar como yo la pensé. Yo quería una denuncia totalmente anónima, como la de Crime Stoppers de El Paso. Si tu denuncias aquí tu número se queda registrado y se genera mucha desconfianza. Son muy pocas las personas que yo se que han denunciado por recompensa”, explica la jueza.

De igual manera, deja más que claro los años de trabajo en pro de las familias y de los niños. Mismos que se han traducido en la implementación de un sistema de tarjetas bancarias para depositar pensiones alimenticias. Además propuso los espacios lúdicos para tomar declaraciones de menores (El primero de estos instalado en Juárez) y los Casas de Convivencia Familiar Supervisada.

“Hay que entender que los niños vienen aquí a los juzgados a ejercer un derecho, a ejercer sus derechos humanos y es una experiencia muy fuerte. Cuando un niño entra a un juzgado, sabe de entrada que le espera la cárcel a uno de sus papás y entra en pánico. Si no está en su ambiente, les puedes crear traumas de por vida y nosotros mismos nos podemos convertir en violadores de los derechos humanos y eso no debe ser así. Nosotros tenemos el deber de ayudar, en el juzgado penal en lo familiar estamos para ayudar a las familias qe fueron vícitmas de violencia”

Señala también que la discriminación y violencia que han sufrido las mujeres desde hace ya casi tres décadas ha terminado por impulsar a las generaciones que emergieron desde esa época a tomar por cuenta propia el sistema de justicia y de gobierno. A tal grado, que en los tribunales donde se desempeña, seis de ochos jueces son mujeres.

“Si claro, por supuesto que todos estos cambios fueron parte de la lucha que conmemoramos cada 8 de marzo, fue por mujeres como ellos, mujeres valientes y que nos abrieron la puerta a muchas otras mujeres en todo el mundo. Su lucha ha impactado de maneras muy importantes, tan importantes, que tenemos una presidenta en Congreso del Estado, que es Adriana Terrazas, una gobernadora que es María Eugenia Campos y como presidenta tribunal otra mujer que es Myriam Hernández. La gente se enoja por que las mujeres salen a manifestarse pero tienen todo el derecho, por que hay madres que nunca han tenido respuesta de las autoridades y que nunca encontraron a sus hijas”, expresa la magistrada.

Jazmín Ibarra Trejo

A poco más de 31 años de la muerte de su esposo, si bien no se han terminado de esclarecer los hechos, Martínez señala con orgullo que de ahora en adelante el recuerdo del médico y periodista será imborrable e imposibile de olvidar. Esto después de que el gobierno municipal decidiera bautizar la calle que da entrada a Juárez por el puente libre con el nombre de “Dr Víctor Manuel Oropeza” el pasado mes de diciembre.

“Cuando alguien vive situaciones que te marcan la vida, hay que estar en estos zapatos para entender lo que se sufre. Hay personas, litigantes, abogados, a las que les interesan otras cosas: la fama, el prestigio, el dinero. Pero esas personas que perdieron la vida, y las madres que todavía buscan a sus hijas, son verdaderas guerreras que siguen en su lucha de toda una vida. Pero ese mismo dolor es el que te mantien con fuerza y no te permite claudicar”, añade Martínez.

Dámaris Arellanes

Ante todo lo vivido, antes de retirarnos de su oficina, le preguntamos a los jueza si no tenia intenciones de escribir algún libros. Su respuesta fue la siguiente:

“Hay una parte que ya está escrita, pero le falta un final. Si en algún momento yo tengo las palabras para escribirlo, pues se publicará. Si no, si a mi ya no me alcanza el tiempo, lo publicará entonces alguna otra persona”, remató.