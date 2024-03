Ciudad Juárez.– A pesar de la creciente conciencia sobre la crueldad hacia los animales en los últimos años, lo cual ha llevado a la disminución de las corridas de toros en todo el país, en Ciudad Juárez la tauromaquia presenta una situación peculiar: no están permitidas, pero tampoco están prohibidas.

A los ojos de la opinión pública, no se ha tomado una decisión definitiva sobre esta práctica debido a la arraigada tradición que ha tenido en la localidad durante décadas, incluso en tiempos tan recientes como 2020.

El gusto por la llamada "Fiesta Brava" fue tal que Juárez llegó a tener dos plazas de toros: la ya derribada Monumental y la todavía existente Plaza Alberto Balderas, que abrió sus puertas en 1957 y en su momento fue el segundo más importante del país.

Un ejemplo de esto es la aparición de Manuel Rodríguez "Manolete", icónico torero español que llegó hasta la frontera en 1946 tras una gira por el sur del país. La corrida de Juárez, en la que cortó una oreja, terminó siendo una de las últimas de su vida. Solo ocho meses después perdió la vida a causa de una cornada de "Cobijero".

A pesar de la rica historia y las opiniones encontradas de quienes se oponen a la práctica en la ciudad, las autoridades municipales han afirmado en repetidas ocasiones que no tienen la facultad directa para prohibir las corridas de toros. Sin embargo, se han adherido a las recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que ha recomendado no realizar corridas de toros a nivel nacional.

"Nosotros no tenemos competencia directa. Sin embargo, nos hemos adherido a las recomendaciones de la Profepa, que precisamente ha sugerido no llevar a cabo corridas de toros a nivel nacional. En realidad, como dependencia, no tenemos control sobre las corridas, ya que no hay sanciones en el municipio para el maltrato a este tipo de animales, únicamente para los animales de granja y de compañía", explica César Díaz Ruíz, director de Ecología municipal.