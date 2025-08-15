Largas filas para ir a El Paso este viernes

Ciudad Juárez.- Usuarios que van a El Paso, Texas, este día viernes reportan tiempos de espera de alrededor de una hora.

Durante un recorrido realizado por los cruces internacionales se observó que en el caso del puente Libre del lado de Pérez Serna la fila de automóviles alcanza ya la sede de la Guardia Nacional. Para quienes usan la ready lane la fila se observa hasta casi llegando al Hotel Gamma

Para quienes van por Santa Fe la fila de automóviles se observa a la altura de la Farmacias Similares y una vez que se paga caseta de cobro se observa puente lleno.

Finalmente usuarios que utilizan el Puente Zaragoza reportan fila a la altura de la curva, y pagando caseta de cobro más de medio puente.

Para consultar a detalle y en tiempo real la situación de los cruces internacionales se puede ingresar a este enlace.