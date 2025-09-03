Largas filas para cruzar hoy a El Paso

Ciudad Juárez.– La mañana de este miércoles, el tiempo de espera para cruzar a El Paso, Texas, supera los 55 minutos en los diferentes puentes internacionales.

En el puente Libre, el tiempo de espera alcanza alrededor de una hora. La fila de vehículos se extiende desde el bulevar Juan Pablo II, antes de llegar al conocido “puente de las sandías”.

En el puente Santa Fe, los usuarios reportan un flujo lento, con líneas detenidas por momentos; la fila para pagar se prolonga hasta la altura de los cuatro altos.

Mientras tanto, en el puente Zaragoza, la fila llega más atrás del establecimiento Toro Bronco, con un flujo regular pero con tiempos de espera de hasta una hora.

El estado de los cruces puede consultarse en tiempo real en este enlace.