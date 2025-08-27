Largas filas: hasta una hora de espera para cruzar a El Paso

Ciudad Juárez.- Este miércoles los tiempos de espera promedio para cruzar a El Paso se reportan entre 45 minutos y una hora.

Durante un recorrido matutino por los cruces internacionales, se observó que la fila para llegar al puente Libre se extiende varios metros detrás de la Plaza de la Mexicanidad, mientras que, en la ready lane, la fila alcanza hasta el Hotel Gamma.

En el puente Santa Fe también se registra alta afluencia, con el cruce lleno y filas que avanzan sobre la avenida Juárez.

Finalmente, en el puente Zaragoza se reporta saturación, con filas que inician metros atrás de la curva.

El reporte en tiempo real se puede consultar aquí.