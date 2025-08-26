Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales hacia El Paso, Texas, presentan este martes tiempos de espera variables, siendo el puente Paso del Norte (Santa Fe) el más saturado.

En el puente Córdova-Américas (Libre), los automovilistas enfrentan 45 minutos de espera en carriles estándar y 40 minutos en Ready Lane, mientras que los peatones tardan alrededor de 15 minutos.

En el puente Santa Fe, el tráfico vehicular registra la mayor carga, con 65 minutos de espera en carriles estándar y 60 en Ready Lane. El cruce peatonal se mantiene en 10 minutos.

En Zaragoza-Ysleta, los tiempos son de 40 minutos en carriles estándar, 35 en Ready Lane y 15 minutos a pie. En contraste, el cruce de Santa Teresa continúa sin filas, con paso libre en todos sus carriles y para peatones.

En el caso del puente Libre, la fila de vehículos se extiende más allá de la avenida Hermanos Escobar, alcanzando la Abraham Lincoln, donde algunos conductores incluso se pasan el semáforo en rojo para evitar que otros se incorporen a la fila.