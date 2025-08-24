Largas filas en los cruces hacia El Paso este domingo

Ciudad Juárez.- La mañana de este domingo los diferentes cruces internacionales registraron alta saturación en dirección a la vecina ciudad de El Paso, Texas.

En el puente Paso del Norte (Santa Fe), la fila sobre la joroba supera los 25 minutos de espera para realizar el pago en las garitas de cobro.

En el puente Córdova-Américas (Libre), el tiempo de espera rebasa la hora, con filas que ya alcanzan la Plaza de la Mexicanidad.

Por su parte, en el cruce Zaragoza-Ysleta se reportan tiempos de más de 20 minutos en las garitas de cobro, con el puente completamente lleno.

Se prevé que conforme avance la mañana los tiempos de espera continúen incrementando en los distintos puertos fronterizos.