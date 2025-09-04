Ciudad Juárez.– Los puentes internacionales hacia El Paso registraron esta mañana tiempos de espera de entre 35 y 45 minutos en carriles regulares y Ready Lane.

En el puente Córdova-Américas (Libre), el cruce en carril estándar se reportó en 40 minutos, mientras que en la Ready Lane la demora fue de 35 minutos. La fila de vehículos alcanzó la zona del monumento a Abraham Lincoln. El paso peatonal fluyó sin complicaciones, con apenas 1 minuto de espera.

En el puente Santa Fe, ubicado en el Centro, los tiempos de espera fueron de 45 minutos tanto en carril regular como en Ready Lane. Los peatones hicieron hasta 5 minutos de fila.

En el puente Zaragoza-Ysleta, el cruce vehicular registró 40 minutos en estándar y 35 en Ready Lane, con solo 1 minuto de espera a pie.

En contraste, en el puente Santa Teresa, los accesos vehiculares y peatonales se mantuvieron sin filas ni demoras.