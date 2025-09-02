Largas filas en cruces internacionales hacia El Paso

Ciudad Juárez.– Este martes, los usuarios que se dirigen a El Paso, Texas, enfrentan filas kilométricas en los distintos cruces internacionales.

En el puente Córdova-Américas, el congestionamiento se extiende desde la avenida Pérez Serna hasta más atrás de la maquiladora Genpact. En la fila de la Ready Lane, la espera llega más allá de las oficinas de gobierno en el Pueblito Mexicano, con avance lento conforme transcurre la mañana.

En el puente Zaragoza, la fila alcanza la altura del restaurante Wendy’s, con tráfico saturado una vez que los conductores pagan la caseta de cobro.

Mientras tanto, en el puente Santa Fe también se observa saturación: la fila se prolonga por varias cuadras detrás de la caseta de cobro y el flujo vehicular se mantiene lleno tras el pago del peaje.