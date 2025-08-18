Ciudad Juárez.– Este lunes por la mañana se registraron tiempos de espera elevados en la mayoría de los cruces internacionales hacia El Paso, Texas.

En el puente Paso del Norte, conocido como Santa Fe, el cruce vehicular presentó mayor carga, con tiempos de espera de hasta 70 minutos en los carriles estándar y 60 minutos en Ready Lane, mientras que los peatones reportaron alrededor de 25 minutos de fila.

En el puente Córdova-Américas, también llamado Libre, el tiempo de cruce fue de 50 minutos en los carriles normales y 48 minutos en Ready Lane; quienes pasaron a pie apenas tardaron tres minutos.

En el cruce Zaragoza-Ysleta, los tiempos de espera fueron de 40 minutos en carriles estándar, 35 minutos en Ready Lane y 15 minutos para los peatones.

El único cruce sin congestionamiento fue Santa Teresa, donde hasta el momento no se reportaron filas en ninguno de los carriles.