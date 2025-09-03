Lanzan campaña para visibilizar el lenguaje de señas en Juárez

Ciudad Juárez.– Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se conmemora en septiembre, el municipio, a través de la Comisión y Dirección de Derechos Humanos, lanzará una campaña de concientización sobre la importancia de implementar el lenguaje de señas.

Dina Salgado, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, informó que desde el año pasado el Cabildo aprobó instaurar una semana de concientización sobre las personas sordas, la cual se celebrará durante la última semana de septiembre. Este año, la campaña estará alineada con la promovida por la Federación Internacional de Personas Sordas.

Bajo el lema “No hay derechos humanos sin lengua de señas”, se diseñarán diversos mensajes dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de visibilizar la importancia de abrir más espacios para la implementación del lenguaje de señas.

“Hay muchas personas que no comprenden que las personas sordas se comunican de manera diferente. Es un llamado a la concientización. Aún hay quienes discriminan o esconden a las personas sordas por vergüenza, impidiéndoles usar su lenguaje de señas”, expresó la regidora.

La Dirección de Derechos Humanos será la encargada de promover la campaña a través de sus distintas redes de apoyo y comunicación.