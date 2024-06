Lamentan juarenses la ‘pérdida’ de restaurant El Tragadero

Ciudad Juárez.- Luego de que la mañana de este jueves se reportó un incendio en las instalaciones del tradicional restaurant “El Tragadero” en la calle Constitución No. 179 de la colonia Centro, internautas han compartido experiencias y lamentaron a través de las redes sociales que el emblemático sitio haya sufrido un incendio.

Fue a través de una de las páginas más recurridas por los locales de la comunidad binacional Juárez-El Paso para compartir y buscar recomendaciones de lugares para comer que, el usuario identificado como Guillermo, contó a otros los momentos y platillos inigualables.

“Todos recordaremos los frijolitos, las tortillas recién hechas, las codornices, y su renuencia a aceptar tarjetas de crédito. Buenos momentos, buenos recuerdos. Old school Mexican steak house. ¿Cuántas veces lo pusimos en nuestros planes y por una razón no íbamos y ahora ya jamás podremos ir? En fin, todo tiene un ciclo y algunos terminan abruptamente. No dejen para mañana porque a veces no hay mañana”, expresó.

Con más de dos mil 300 reacciones por la comunidad asidua a los restaurantes y negocios de garnachas, y demás establecimientos para disfrutar de la gastronomía regional, predominaron las reacciones de tristeza y asombro.

Con voz más optimista, la cuenta de un usuario de nombre Raúl destacó que, pese a las afectaciones del inmueble, comunitariamente se puede dar la oportunidad de que los consumidores puedan volcarse a visitar el lugar para apoyarlo si reabre sus puertas.

“Pues perdido no está. Me refiero a que esperemos su regreso y ahora si como juarenses hacer largas filas para que los dueños recuperen la inversión de la remodelación. No hay mal que por bien no venga”, refirió.

Otros de los comentarios reflejaban asombro y aflicción, pero también esperanza: “Que triste noticia. Dios les de fortaleza a los dueños, excelentes seres humanos”; “Ojalá la familia del Señor Rauda regrese más fuerte que nunca y no se pierda ese lugar icónico y emblemático de nuestra ciudad con muchas historias y grandes memorias”.

El dueño y fundador del local falleció el 2 de enero de este año. Arnoldo Díazbarriga Pérez, mejor conocido como Armando Rauda, fue cronista y gran amigo de los toreros de la época, quienes le mostraron su respeto otorgándole regalos, trofeos, zapatillas y hasta los trajes de sus hazañas.

Los primeros reportes sobre el incendio surgieron después de las 10:00 de la mañana, cuando elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos a bordo de la máquina extinguidora número 10 acudieron a sofocar el fuego.

Al concluir el personal de Bomberos con las labores para controlar el fuego, el área de Protección Civil Municipal procederá con el peritaje para conocer las causas del siniestro, el cual destruyó elementos de la planta baja del local.