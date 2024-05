Lamenta Marlene Terrazas declaraciones de Andrea Chávez

Ciudad Juárez.- Después de que la candidata al distrito federal 02, Marlene Terrazas, denunciara que fue víctima de agresiones por parte de simpatizantes de Morena, lamentó la postura de la candidata Andrea Chávez, quien pidió que mostrara pruebas de sus acusaciones.

La candidata Terrazas, declaró que antes de hablar, tiene que investigar y le sorprende su postura, pues ella misma ha sido víctima de acusaciones y que como mujer, la defendió, por lo que considera que entre mujeres se deben defender.

"Que lástima que ella reaccione así, no quiero creer que si una niña llega y le dice que tiene miedo, que la quieren violar o algo, le va a pedir pruebas verdad, yo creo que nosotras como mujeres, no estamos pendientes siempre de alguien que nos vaya a agredir, a parte en el momento de la agresión uno no puede sacar un celular para estar grabando, entonces se me hace muy incongruente su posición, pero bueno, pues ella dejó muy claro cual es su apoyó hacia las mujeres", declaró Terrazas.