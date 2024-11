Ciudad Juárez.- En lo que va del año, en Ciudad Juárez han ocurrido más de un centenar de homicidios de mujeres, un panorama violento que refleja la necesidad de un cambio cultural, afirman organizaciones de la sociedad civil.

Rocío Sáenz, presidenta de la asociación civil “Renace y Vive Mujer”, compartió un mensaje para crear conciencia entre las juventudes juarenses para que sean parte de una sociedad más segura.

“Somos primer lugar en violencia feminicida, este año más de 100 mujeres han sido asesinadas en nuestra ciudad y eso es consecuencia de una situación cultural, histórica, pero una de ellas tiene que ver con una actitud, de cómo nos han enseñado a responder cuando somos agredidos”, señaló Sáenz.

El planteamiento fue presentado durante el evento “Confesionario de la Violencia: La Vergüenza No Es Mía”, el cual se realizó en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) con el objetivo de visibilizar los tipos de violencia antes de que estos escalen y las agresiones puedan poner en riesgo la vida de las víctimas.

Sáenz compartió un testimonio de violencia física que vivió en una relación, resaltó cómo los prejuicios y estigmas sociales la hicieron “aguantar” la violencia durante varios años

“Me habían enseñado que si me pasaba algo, era porque ‘yo de mensa había andado con él, o yo de mensa para qué lo permitía’, y esa condición cultural y esta creencia me detuvo muchos años para enfrentar al agresor”, compartió para que otras personas, y en esta fecha, principalmente las mujeres, puedan ver que no hay razón que justifique la violencia.

Las acciones de diálogo en espacios escolares y centros de trabajo tienen el objetivo de presentar a la población las formas de violencia escalada que pueden ir desde bromas hirientes, intimidar, caricias agresivas, sextorción, amenazas de muerte, violación, hasta el feminicidio.

Se trata de una forma de combatir la normalización de la violencia, poniendo al alcance de las mujeres: niñas, adolescentes y adultas la posibilidad de cambiar su contexto al ser víctimas, buscar ayuda y no seguir permitiendo la violencia en sus vidas.

En el día naranja, hoy 25 de noviembre, que conmemora las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, Renace presentó la agenda que llevará a cuatro escuelas y una empresa, para compartir pláticas, testimonios e información de a dónde poder acudir.

A través de redes sociales la población se pueden comunicar al perfil de Facebook “Asociación Renace Mujer”, donde podrán obtener información acerca de sus servicios de acompañamiento, atención psicológica, orientación jurídica, entre otros.