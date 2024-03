Ciudad Juárez.- Posterior a su registro ante la Asamblea Municipal para buscar la reelección este próximo 2 de junio por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el alcalde Cruz Pérez Cuellar, dio un mensaje a sus simpatizantes, en el cual aseguró que la única manera de hacer más por Juárez es "no mentir, no traicionar y no robar".

Por lo anterior fue ovacionado por los cientos de personas que se encontraban en el estacionamiento de la Asamblea Municipal, los cuales acudieron desde temprana hora para demostrar su apoyo.

“Sigo creyendo en la cercanía, para lograr un mejor Juárez y para ello es necesario realizar gestiones ante el estado y la federación; sigo creyendo en el trabajo, hemos demostrado que somos cercanos y trabajamos mucho. Muchas gracias de todo corazón por acompañarnos”, expresó el edil.

Refirió que conoce las necesidades de los juarenses, ya que creció entre las calles de esta frontera, estudió en sus escuelas y tiene cercanía con su gente.

“Los problemas y el rezago de Juárez es lo que enfrentaré; tenemos que trabajar para sacarla adelante, con cercanía, gestión y mucho trabajo. Hoy vengo a registrarme y puedo ver a los ojos a cada juarense para decirle que he puesto lo mejor de mí para sacar adelante a Juárez. Debo cumplir con los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, puntualizó Pérez Cuellar.

Refirió que se siente ansioso porque llegue el 25 de abrir para poder dar inicio a su campaña y dar a conocer sus propuestas que de momento la ley electoral no se lo permite.