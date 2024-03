Ciudad Juárez- A Melissa Alvarado Nevárez la conocen mejor por el nombre de “La Sirenita” ha vivido los últimos 18 años de su vida dentro y fuera de las albercas de la fronteriza Ciudad Juárez, el país y el mundo. En ese mismo lapso, se ha convertido en el ejemplo y el estándar para los atletas con Síndrome de Down.

A lo largo de los años, Melissa no ha hecho más que acumular las preseas que se ha colgado al cuello. Su última salida internacional, a los Virtus Global Games de Francia, la vio llevarse un par de bronces en los 50 y 100 metros estilo mariposa. Su más reciente reto ya la tiene en Turquía para volver a pelear por el oro en los Juegos Trisome 2024 bajo la bandera de la delegación mexicana de deportistas con la mencionada condición.

“Muchas gracias a todas las personas que me ayudan a cumplir un sueño más. Representar a mi país en otra competencia internacional de este deporte que tanto amo, que es la natación”, dijo la atleta en sus redes sociales antes de partir rumbo a la justa del país asiático.

Tal y como lo señala Melissa, es el apoyo de toda una ciudad el que la impulsa y la ha llevado a poner el nombre de Juárez por los rincones mas alejados de nuestras tierras. Fueron ellos quienes cooperaron en la kermés para recabar fondos y poder viajar a Turquía.

A la par de los récords imborrables y los registros en los medalleros, el recorrido de Melissa por las aguas deja y dejará como testimonio las virtudes y beneficios del deporte en quienes cuentan con alguna discapacidad. Así lo confirma su entrenador Juan Antonio Vázquez.

“Lo importante de la natación es que los deportistas empiecen a ser sociables. Siempre he estado enfocado al deporte adaptado con sus diferentes discapacidades como el Síndrome de Down, la parálisis cerebral, la discapacidad visual y la motriz. He podido ver como los deportistas mejoran a nivel social con la natación”, explica el profesor.

No obstante, lo que hoy es una disciplina constante, comenzó apenas a los ocho años a modo de terapia. De ahí partió todo para terminar convirtiéndose en el orgullo de su familia y el deporte de la localidad.

“Su primera paralimpiada fue a los 12 años y desde entonces no ha parado, siempre ha estado en competencias. Estamos muy orgullosos de ella y verla es algo maravilloso por que en las competencias se ve todo su trabajo. Siempre le decimos que estamos muy orgullosos de ella por que su discapacidad nunca le ha impedido ser quien es: La Sirenita de Oro”, expresa su madre Sonia Nevárez.

Entre los muchos logros conseguidos, la nadadora también puede presumir de haber sido nombrada Atleta Paralímpica del 2022 tras cosechar cuatro medallas en el Mundial de Natación con Síndrome de Down celebrado en Portugal. En total, regreso a Juárez con un par de oros, una plata y un bronce. Esto dentro de la que se considera como la más destacada de todas sus actuaciones en el extranjero.

La deportista se encuentra concentrada con el equipo mexicano, con quienes compite desde el día 19 de este mes y lo seguirá haciendo hasta el martes 26.