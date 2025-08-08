Ciudad Juárez.- Este viernes 8 de agosto, el espacio interactivo La Rodadora festeja sus 12 años de historia, acompañados de sonrisas, descubrimientos y momentos inolvidables junto a la comunidad juarense.

Como parte de los festejos, este sábado 9 y domingo 10 de agosto el museo y su equipo de trabajo invitan a la gran Fiesta Rawr, donde además de la diversión, música y aprendizaje, los visitantes disfrutarán de un bazar cultural conformado por más de 20 expositores locales.

También se realizarán charlas y talleres semejantes a la temática de La Rodadora, por lo que se extiende la invitación a chicos y grandes a pasar un fin de semana espectacular.

Para recibir regalos, premios y precio especial de entrada, todos los visitantes deberán sacar su mejor ¡Raaaaaawr! en taquilla.

La invitación está abierta al público en general, ponte tus mejores atuendos temáticos y visita este espacio único en el país en un horario de 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde.

El corte de pastel se realizará el domingo de 10:00 de agosto a las 6:00 de la tarde. Para mayor información visita las redes sociales de La Rodadora, donde se exponen los próximos eventos y actividades.