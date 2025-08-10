Ciudad Juárez.– El pasado viernes 8 de agosto, el espacio interactivo La Rodadora celebró sus 12 años de historia, acompañados de sonrisas, descubrimientos y momentos inolvidables junto a la comunidad juarense.

Como parte de los festejos, este sábado 9 y domingo 10 de agosto el museo y su equipo de trabajo invitan a la gran Fiesta Raaaw, donde, además de diversión, música y aprendizaje, los visitantes podrán disfrutar de un bazar cultural conformado por más de 20 expositores locales.

También se llevarán a cabo charlas y talleres relacionados con la temática de La Rodadora, por lo que la invitación se extiende a chicos y grandes para pasar un fin de semana espectacular.

Para recibir regalos, premios y un precio especial de entrada, todos los visitantes deberán sacar su mejor “¡Raaaaaaw!” en taquilla.

La invitación está abierta al público en general. Ponte tus mejores atuendos temáticos y visita este espacio único en el país, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

El corte del pastel se realizará el domingo 10 de agosto a las 6:00 de la tarde. Para más información, visita las redes sociales de La Rodadora, donde se publican los próximos eventos y actividades.