La multa por falta de engomado no se condona con trámite: César Díaz

Ciudad Juárez. - Si un agente de seguridad vial o de Ecología te infraccionó por falta de engomado ecológico y buscas realizar el trámite para conseguir la condonación, eso no sucederá, advirtió el director de Ecología del municipio, César Díaz, quien dio a conocer cómo se podrá obtener un descuento.

“En Vialidad tiene que intervenir un juez cívico, una vez que tramitan el engomado pueden ir con el y puede haber esta situación de una reducción, con nosotros se aplica un 50 por ciento en automático, ese es el porcentaje que ya viene”, mencionó el funcionario municipal.

El costo del engomado ecológico es de 336.48 pesos, en tanto que las multas por falta de holograma van desde los 2 mil 262 pesos, hasta los 3 mil 394 pesos si el automóvil es visiblemente contaminante.

Esta duda surgió, ya que, en el pasado, si el conductor infraccionado presentaba su engomado ante las autoridades municipales la multa era condonada, sin embargo, esto ya no sucede así.

César Díaz detalló que en el caso de que el conductor fuera infraccionado por personal de la dirección de Ecología, se tramita el engomado, se acude a las cajas de presidencia, donde en automático está la reducción del 50 por ciento.

En cambio, en la Coordinación de Seguridad Vial a raíz de la implementación del nuevo reglamento, tiene que ser un juez cívico quien dé la instrucción si pueden cancelar o no porque es una multa 100 por ciento de vialidad, expuso el director.

La condonación para esta infracción solo aplica para situaciones especiales, como que el conductor sea un adulto mayor.