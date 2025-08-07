La inflación en Juárez baja, pero sigue más alta que el resto del país

Ciudad Juárez. – La inflación en Ciudad Juárez cedió durante el mes de julio al colocarse en 4.9 por ciento (en junio la inflación fue de 5.7 por ciento) y aunque se mantiene por encima del 3.5 por ciento registrado a nivel nacional, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Marcelo Vázquez Tovar, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm) consideró que esta tendencia en los precios ya puede obedecer a una desaceleración en el consumo de los juarenses, típica del verano por los gastos de graduaciones.

Lo que también puede estar pesando -comentó el empresario- es la incidencia en la reducción de empleos en la ciudad, que ya acumula 8 mil 035 plazas menos (de julio del 2024 a julio del 2025) a nivel general y en la industria 9 mil 933 puestos de trabajo en este período, todo de acuerdo con el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad.

Aclaró que no se trata de una disminución de precios, pues cuando la inflación es menor a la del mes anterior, ya que en junio se registró en un 5.8 por ciento anual en Juárez, significa que los precios subieron a un menor ritmo, pero se mantienen en aumento.

Explicó que difícilmente habrá disminución en los precios, pues en periodos de incertidumbre como este, donde la guerra arancelaria mantiene al dólar en altibajos, las empresas prefieren evitar riesgos de pérdidas si el dólar se dispara.

“A final de cuentas, aunque la inflación sea menor, siguen siendo incrementos de precios que no son porque se le ocurre al comerciante, son porque los costos los obligan a ir subiendo esos precios sin suficiente certeza en el tipo de cambio para bajarlos otra vez”, añadió.

Lamentó que lo que más sigue subiendo son los alimentos, pues se encarecieron en un 7.2 por ciento en el último año en Juárez según el Inegi.

“Los comerciantes no pueden bajar sus precios porque si el dólar se dispara de nuevo ya no tendrán suficiente ingreso para reabastecerse de mercancías, por eso no vemos que los precios bajen”, dijo.

Este encarecimiento se debe -dijo- a que la gran mayoría de los alimentos que aquí se consumen son de importación y el precio está influenciado por el dólar, que hoy se encuentra inestable.