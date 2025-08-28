Ciudad Juárez.- En los últimos cinco años, “La Gran Teteada”, un evento enfocado en la lactancia materna ha permitido a las mujeres juarenses tejer redes, crear espacios y contribuir a borrar estigmas sobre esta forma de alimentación.

La Gran Tetada es una iniciativa con respaldo de la Alianza Mundial para la Acción en Favor de la Lactancia (WABA, por sus siglas en inglés) que se ha llevado a cabo de forma binacional entre Juárez y El Paso, Texas para promover que las madres tengan acceso a las mejores condiciones que les permitan amamantar por el mayor tiempo posible a sus hijos e hijas.

La doctora Karla Del Bosque, consultora internacional certificada en lactancia materna (Ibclc) y parte del equipo organizador del evento, dijo en entrevista para Netnoticias que la edición 2025 de este evento cuenta con el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

“Es un evento para promover y celebrar la lactancia materna, nos unimos a trabajar junto con Fechac. Vamos a tener algunos expositores de productos y servicios de mamá y bebé, tipo bazar. Tendremos conferencias con algunas profesionales de salud de lactancia”, detalló la doctora Del Bosque.

Los temas de las conferencias que se presentarán son:

- Alimentación.

- Lactancia prolongada.

- Derechos laborales.

“Lo más importante que hacemos es el conteo, programado alrededor de la 1:00 de la tarde, en el que se hace un minuto de lactancia entre todas las mamás que están ahí asistiendo, ese número se envía a la WABA, donde se junta con todas las mamás que celebraron el mes de la lactancia”

Entre los módulos de información se instalará el Banco de Leche materna del Hospital de la Mujer, con el objetivo de incentivar esta práctica altruista que beneficia a recién nacidos que tienen que permanecer hospitalizados o que su madre no puede alimentarlos por alguna razón luego del parto.

“Uno de los impactos que vemos es el visibilizar y el normalizar la lactancia materna, creo que año con año hemos visto a la comunidad más abierta, más interesada incluso en conocer los beneficios de la lactancia materna para los niños, incluso apoyan más a las madres. Yo he visto un cambio impresionante durante los últimos años, van más familias, ya no nada más va la mama solita, va el esposo, la abuelita, todo eso es una red de apoyo para las madres lactantes”, destacó la experta en lactancia sobre la importancia de La Gran Tetada y el cambio en la comunidad.

El evento se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Tec de Juárez, con acceso tanto por la avenida Tecnológico, como por el estacionamiento ubicado en la avenida de las Fuentes y calle Del Mar.