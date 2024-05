Ciudad Juárez- A horas de que concluyan las campañas electorales, el candidato a la reelección en la presidencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, señaló para los micrófonos de Radio Net 1490 que será la propia ciudadanía quien lo ratifique en el cargo ejecutivo este próximo 2 de junio.

Es por este motivo, que el candidato de la coalición Morena-Partido del Trabajo indicó que tiene pactado un doble compromiso con los y las juarenses.

“Yo tendría un compromiso doble, por que me hicieron el favor e votar por mi en 2021 y que me ratifiquen a ahora en 2024, yo no voy a regresar al cargo hasta septiembre, yo tengo que regresar pronto porque la gente me va a ratificar en el cargo, tengo que seguir trabajando y tocar la puerta de la doctora Sheinbaum porque a pesar de que tenemos récords de obra, no son suficientes para abatir todos los rezagos", dijo el aspirante.