Ciudad Juárez.- El trabajo de artistas fronterizos será plasmado en vivo durante “La Frontera Pint Fest 2024”, un evento para que el público juarense pueda observar el proceso de elaboración de una pieza de gran formato explorando la creatividad de talentos locales.

La edición de este año reunirá a los artistas invitados en el museo interactivo La Rodadora, utilizando la gráfica desde la técnica de grabado.

Miguel Pérez González, del departamento de experiencias educativas en La Rodadora, compartió que el evento ya se ha realizado en otras ocasiones en la vecina ciudad de El Paso, Texas, llegando este año a Juárez para una sesión de grabado en vivo.

Cortesía

“Este año es otra organizadora, sacó fondos de galerías y un circuito de arte, nos invita a La Rodadora a que seamos sede de este circuito; se hizo una invitación a artistas de Las Cruces, El Paso y Juárez, en esta ocasión van a estar grabando cinco artistas de ciudad Juárez”, explicó Pérez González.

Al ser piezas de gran formato, el público podrá ver el trabajo en vivo, pudiendo apreciar todo el proceso para revelarse al final con una aplanadora para mostrar los gráficos terminados.

“Van a estar viendo a los diferentes artistas haciendo sus grabados, también vamos a tener un taller donde una colectiva imprimirá sobre tortillas de harina y así degustar de unas quesadillas”, explicó el equipo organizador respecto a la oportunidad de degustar antojitos únicos que además serán piezas de arte.

El fin de semana del 9 de noviembre los artistas texanos celebraron una sesión en Art Masters of El Paso, en donde también se elaboraron piezas de grabado. Posteriormente, las 11 obras serán presentadas en el evento de clausura el 7 de diciembre a las 10:00 de la mañana en The Outlet Shoppes at El Paso, con acceso libre y gratuito.

El evento contará con un ambiente familiar, al cual se puede acudir con personas de todas las edades para disfrutar con chicos y grandes, acudir con amigos para disfrutar juntos de un día lleno de arte y expresión.

La cita en Ciudad Juárez es el sábado 16 de noviembre, desde las 11:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde, con acceso libre y gratuito en el museo interactivo La Rodadora, ubicado en el cruce de la calle Jesús Soltero Lozoya y bulevar Teófilo Borunda 32652, con acceso por el estacionamiento del Parque Central Poniente.