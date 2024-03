La disculpa debería ser del Gobierno Federal: Ibáñez

Ciudad Juárez.- Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitara una disculpa pública por el freno a los libros de texto a la gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, su representante en Juárez, Óscar Ibañez Hernández, comentó que "es el Gobierno Federal el que debería dar una disculpa".

Ibañez declaró que la Federación debería disculparse por entregar los libros sin haber hecho un consenso y haber cumplido con la ley, por eso la Suprema Corte prohibió que se entregaran los libros en el estado de Chihuahua, aunque, posteriormente la Corte ordenó que se distribuyeran los ejemplares.

Además, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, declaró que la mandataria debe disculparse porque promovió una controversia constitucional sin fundamento y que "reconozca que se violentaron los derechos de los estudiantes en el estado de Chihuahua, por su ocurrencia y decisión".

"Tal vez el diputado (Cuauhtémoc Estrada) no sé si por ser de Morena, está acostumbrado a no respetar la ley o no sé a que se refieran", comentó Ibáñez.