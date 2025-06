Ciudad Juárez.- Con la intención de salir adelante, José Daniel, de 28 años, de martes a viernes coloca una mesa con dulces y una hielera con refrescos y aguas, esto siendo un acto de motivación para muchos quienes lo ven en su silla de ruedas.

Lo que inició como una recomendación por parte de una tía, ahora es un pequeño negocio en el que lo obtenido además de continuar invirtiendo en su mercancía, también es para la compra de una silla de ruedas.

“Al principio me iba con una canastilla a las calles cercanas a mi casa, pero aparte de que se me dañaba mi silla de ruedas, me agotaba mucho, pues había baches y topes que dificultaban mis recorridos, por eso decidí mejor ponerme afuera de mi casa”, explicó Daniel.