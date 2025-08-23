Ciudad Juárez. – En tres días se cumplirán dos meses (26 de junio) de que el mundo conoció el caso del crematorio Plenitud, donde 386 cuerpos que debían ser cremados fueron localizados ocultos y apilados; las protestas continúan porque la totalidad de los cuerpos siguen sin identificación y sin llegar con sus familias.

En este tiempo, el tema de si existe el reconocimiento de derechos para las personas fallecidas ha permeado en muchos de los espacios donde se expone el caso.

Carla Palacios, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte consultada al respecto dijo que aunque no hay de manera enunciativa derechos de las personas fallecidas como tal y no se encontrara en una declaración ni en la Constitución, sí hay en la Ley General de Salud algunos protocolos del tratamiento digno a cadáveres, lo que se puede inferir como derechos de las personas fallecidas.

“Hay un vacío porque no se han establecido y no se ha reconocido como tal los derechos de personas fallecidas, pero no quiere decir que los ordenamientos nacionales, que son los que mayormente nos estarían interesando ahorita porque son los que mayormente se aplican, sí están reconociendo derechos de las personas fallecidas, tan es así que podemos ver, por ejemplo, en la Ley General de Salud que establece protocolos específicos para el tratamiento digno de cadáveres y que eso es como lo trascendente”, puntualizó la defensora de derechos humanos.

“El caso del crematorio que en un inicio se quiso tratar como un tema meramente administrativo, pudo acreditarse como constitutivo del delito que establece el Código Penal del Estado de Chihuahua en contra las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, es decir, si nosotros hacemos un análisis para encuadrar los hechos del crematorio…Y coinciden en cuanto al tema del ocultamiento y actos de brutalidad aplicables los dos artículos el 212 y el 203”, agregó la especialista.

Estos puntos en la ley establecen que la dignidad no concluye con el fallecimiento de las personas, sino que trasciende y que las personas tienen el derecho, más bien que los vivos tenemos la obligación de tratar con dignidad a los fallecidos.

“Indudablemente que se tiene que hacer una modificación para que se reconozcan esas obligaciones y derechos, o sea, nuestra obligación de respetar, sin embargo, sí la legislación es clara al respecto, inclusive es algo que a nosotros como organización ha sido de nuestro interés, puesto que en el tema de desaparición de personas, sí hemos intentado que quede bien establecido cuáles son las obligaciones de las autoridades ante el tratamiento e incluso la entrega digna a los familiares”, expuso la litigante.

Mencionó que la discusión de este tema viene de tiempo atrás, no solo con los casos de desapariciones, sino también con las fosas comunes, asunto ya erradicado, precisamente porque atentaba contra el manejo digno de cadáveres.

“Es decir, no nos imaginábamos como organización que íbamos a tener que aplicar este protocolo que se había hecho para la materia de desaparición, para casos que no tienen que ver con fallecimientos violentos, pero eso es lo que se está utilizando ahorita mayormente, el tema de estos protocolos es que fueron creados a partir de la Ley General de Desaparición.

El objetivo desde entonces era garantizar el tratamiento adecuado y sobre todo el tema humanitario para las familias, pues que se tiene que hacer todas las formalidades para garantizar primeramente la identificación plena de las víctimas y hacer un tema de restitución digna para que la familia pueda disponer de los restos de la manera que ellos consideren adecuado.