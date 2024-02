Ciudad Juárez.– Entre los cientos de parejas que este día a celebraron su unión en el evento de Matrimonios Colectivos 2024 del Gobierno del Estado, hay infinidad de historias, una de ellas es la de Hilario Reyes y Ernestina Arellano, una pareja que se conoció por redes sociales y hoy formalizaron su relación de forma legal.

Hace nueve años el señor Hilario, hoy con 69 años de edad, originario de San Luis Potosí y que vive en Ciudad Juárez desde hace 38 años, conoció a la señora Ernestina, quien vivía en el estado de Morelos y actualmente tiene 58 años. Ambos entablaron una relación a distancia y después decidieron vivir juntos.

“Teníamos tres meses y yo me vine a vivir para acá con él, yo me dedicaba a trabajos eventuales del hogar, tengo ocho hijos, cinco están aquí conmigo ya, todos casados y otros tres están en Morelos (...) Yo ya tenía casi 20 años de no estar con el papá de ellos”, contó Ernestina.