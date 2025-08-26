La Comisión edilicia de Gobernación aprueba nuevo manual de operaciones

Ciudad Juárez.- En la reunión de la Comisión Edilicia de Gobernación, se aprobó el Manual de Procedimientos y Operaciones Internos de la Dirección de Participación Ciudadana, informo el titular Sebastián Aguilera Brenes.

"Tuvimos la presentación, discusión y aprobación de este manual, lo que conlleva un gran avance en relación a la documentación antes referida en la dependencia, en donde se encontraron muchas áreas de mejora", indicó.

Ahora el dictamen de esta Comisión se discutirá en sesión de Cabildo y ahí el pleno del Ayuntamiento determinará lo conducente, que se espera sea la aprobación del manual.

Aguilera Brenes señaló que de aprobarse, los procedimientos serán más ágiles y dinámicos, por lo que esto ofrecerá a los ciudadanos una mayor facilidad de digerir la información.

El funcionario dijo que hay avances en el tema del Presupuesto Participativo, así como en el de la Audiencia Pública; "en el documento se plasma de manera más clara como se deben de operar estas herramientas que vienen contempladas en la ley y basados en la normatividad estatal y vigente que existe en materia de Participación Ciudadana".

Es un gran avance contar con el manual para quienes en un futuro lleguen a trabajar en este departamento, lo hagan de manera más audaz, agregó el director de Participación Ciudadana.