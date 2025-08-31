La ciudad llega a las 40 horas sin registrar un solo homicidio

Ciudad Juárez.- Una racha de paz se ha vivido en la ciudad, con la cual han pasado casi 40 horas sin homicidios dolosos.

El último fue el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una casa situada en el cruce de las calles Ostración y Delfín de la colonia Anapra.

Este asesinado a balazos ocurrió la madrugada del sábado, alrededor de las 3:00 de la mañana, por lo que la ciudad tiene al menos 39 horas sin asesinatos.

Pese a que no se han perpetrado homicidios, si han habido ataques armados, el último ocurrió la noche del sábado en la colonia México 68 donde dos hombres fueron heridos.

Según el seguimiento periodístico, hay un acumulado de 72 víctimas mortales por hechos dolosos en el mes de agosto.