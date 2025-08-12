Ciudad Juárez.- Este domingo 17 de agosto, se llevará a cabo una edición más de la Carrera Pedestre Foxconn, misma que espera la participación de al menos 3 mil corredores.

La actividad es organizada por la empresa maquiladora Foxconn San Gerónimo y forma parte de la séptima etapa del Circuito Atlético Pedestre a cargo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Fiscal de Ciudad Juárez (Imdej).

En conferencia de prensa, el profesor David Serna detalló que la carrera está dividida por categorías: recreativa de 5 kilómetros y la competitiva de 10 kilómetros. Los participantes tomarán al menos un carril de las calles de los alrededores del Parque Extremo.

El arranque está previsto a las 7:00 de la mañana y agentes de Seguridad Vial realizará el cierre de calles al menos media hora antes del evento, por lo que se recomienda conducir con precaución o tomar vías alternas a las siguientes vialidades:

Ing. David Herrera Jordán, López Mateos, Hermanos Escobar, Plutarco Elías Calles, Rafael Pérez Serna, Valle de Juárez, Paseo Triunfo de la República hasta la Plutarco, hasta cerrar en la Explanada del Parque Extremo.

Quienes no cuenten con su número de registro para la carrera competitiva pueden acudir a las oficinas del Estadio 20 de noviembre en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde con una copia de su identificación oficial, el costo es de 300 pesos y el pago es únicamente por medio de tarjeta.

A la fiesta deportiva se unió el equipo de Futbol Americano Jefes, quienes regresan de un triunfo como Campeones en la temporada pasada en los juveniles menor y a unos días de iniciar el Juvenil Mayor Varonil, agregando que ´Las jefas’ regresan de Chihuahua para concluir el torneo Estatal.