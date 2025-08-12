Ciudad Juárez.- Debido a las precipitaciones que se registraron esta noche, la avenida de los Aztecas se convirtió en un caudal de ríos.

Varias de las calles que atraviesan la vialidad tomaron forma de arroyos en los que el agua de escurrimiento bajaba a alta velocidad.

Debido a la manera en la que dicha habilidad corre en paralelo a la Sierra de Juárez, el agua toma sus antiguos cauces naturales.

La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta por la formación de una tormenta en la que se pronosticó la caída de granizo, rachas de vientos y fuertes precipitaciones.