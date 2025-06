'La amistad más bonita que tuve'; identifican a mujer asesinada por su esposo

Ciudad Juárez.- La mujer que fue asesinada por su esposo fue identificada de manera extraoficial como Diana Itzel C. R.

A través de una publicación en Facebook, una amiga de la víctima lamentó su muerte y expresó unas palabras hacia ella:

"Fuiste mi única amiga. Pasaron los años y nunca cambió el cariño inmenso que te tenía. Pero él sí te cambió a ti…

Escribo esto con profundo respeto. No solo por ti, Diana, sino por todas.

Un hombre que te cela, que te violenta, que te humilla, no es un hombre que te ama. No hay nada romántico en los gritos, en los golpes, en el control disfrazado de 'amor'. Un hombre que se despierta a mitad de la noche gritando para decirte que eres la peor mujer del mundo no te quiere. Un hombre que te hace creer que solo lo tienes a él, te está robando tu libertad y te esta manipulando. Me duele el alma, Diana. Ninguna mujer merece perder la vida en manos de quien decía amarte".