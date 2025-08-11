Kilométricas filas para llegar al puente Libre

Ciudad Juárez.– Usuarios que cruzan a El Paso, Texas, por el puente Libre reportan filas extensas que se vuelven kilométricas para llegar hasta el cruce.

Lo anterior se constató durante un recorrido matutino por los cruces internacionales, donde se observó que, para llegar al puente Libre, la fila se extiende hasta la maquiladora Genpact, ubicada sobre el bulevar Juan Pablo II.

El tiempo de espera para cruzar supera la hora y media.

Para quienes utilizan el puente Zaragoza, la fila se observa hasta el establecimiento Toro Bronco, lo que refleja también una alta demanda en este cruce internacional.

Finalmente, para quienes cruzan por Santa Fe, la fila se reporta más atrás de los Cuatro Altos y el puente se encuentra lleno una vez que se paga la caseta de cobro.