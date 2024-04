Karla Ramírez: El Día de la Tierra no es para celebrarse

Ciudad Juárez- Durante el último año la fronteriza Ciudad Juárez se ha caracterizado por el numeroso ingreso de vehículos extranjeros que elevan los niveles de contaminación y por las causas políticas disfrazadas como ambientalistas con el primer beneficiario siendo un partido de elección popular. No obstante, en la localidad existen organismos como el dirigido por Karla Ramírez que buscan poner su granito de arena en la conservación del planeta de la manera más honesta posible.

Ramírez está al frente de la Asociación Civil “Juárez Limpio”, misma que hace acto de presencia en el municipio desde el año 2000 y ha utilizado sus más de dos décadas de existencia para generar conciencia en las prácticas ambientales de este lado de la línea divisoria.

La directora lamenta que, a raíz de la crisis de violencia del 2008, los presupuestos gubernamentales se han visto reducidos año con año en favor de otros temas y otras áreas. No obstante, señala que los cambios en la mentalidad de los y las juarenses son más que notables en sus prácticas ecológicas.

“Los cambios se notan. Quizás no sean a gran escala, pero sí creo que se ha generado consciencia en la gente para empezar a separar la basura, a usar menos agua, a plantar árboles. A veces no son necesarios los grandes eventos ni las pláticas, basta con hacer algo para que el vecino también lo haga y creo que desde ahí se empiezan a ver los cambios”.

En los 24 años de la asolación, Karla califica como uno de los máximos logros del organismo que comanda, la intervención en pro de Samalayuca cuando se intentó instalar una mina de litio en dicho poblado, poniendo en riesgo el agua, la tierra, la flora y la fauna de dicho poblado.

Además de aquella problemática original relativa a las áreas verdes, hoy en día la mayoría de los esfuerzos de Juárez Limpio están enfocados en crear un catálogo ecológico de esta región del norte, para poder llevar un control de sus recursos y medir de manera precisa su desgaste. Tanto de los materiales naturales como de las especies animales y vegetales.

“Lo que buscamos es generar este índice ambiental para saber exactamente cuantos recursos naturales hay y que tanto los estamos explotando. Como no existe tal, pues en la gran mayoría de las ocasiones aquí se tala, o se cazan animales de manera indiscriminada cuando la realidad de las cosas es que ni siquiera sabemos cuántos recursos tenemos ni que tanto estamos usando, mucho menos como estamos afectando a los ecosistemas de la zona”

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra a celebrarse mañana, la directora de la mencionada asociación deja la reflexión de que dicha fecha, a pesar de los desfiles y los disfraces de los niños en las escuelas, no es precisamente para celebrarse.

“Siempre pasa en estas fechas que nos hablan, sobre todo de maquiladoras, porque quieren que vayamos a dar pláticas y la cosa no es así. Nosotros trabajamos con un plan y de manera constante con las empresas para mejorar sus prácticas. Esto porque el Día de la Madre Tierra pues en realidad no es una fecha para celebrarse, es una fecha para recordar y reflexionar sobre todo lo que no estamos haciendo por la Tierra y por eso no la estamos acabando. Es una llamado a la acción”, remata Karla.