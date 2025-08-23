Justicia Para Nuestros Deudos libera casetas de puente internacional

Ciudad Juárez.- Miembros del colectivo Justicia Para Nuestros Deudos tomaron las casetas de puente internacional la tarde de este sábado.

El grupo realizó la acción de liberar las casetas a modo de manifestación por el ritmo de la investigación relacionada al hallazgo de los 386 cuerpos del crematorio Plenitud.

A lo largo de la semana, el colectivo realizó distintas acciones, incluída una manifestación en el exterior de la funeraria Camino al Cielo.

Las casetas estarán liberadas hasta las 7:00 de la tarde, por lo que los usuarios podrán cruzar a los Estados Unidos sin el pago del peaje.