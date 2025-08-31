Ciudad Juárez.- En una rueda de prensa previa al concierto de clausura del festival Juangabrielísimo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar despidió la actividad acompañado de su esposa, Rubí Enríquez, Jean Aguilera y la artista invitada: Natalia Jiménez.

El edil le dio la bienvenida a la cantante española y agradeció también la presencia del hijo del "Divo de Juárez".

“Este festival Juárez, Juangabrielísimo se está convirtiendo en una tradición de nuestra ciudad y que además nos genera muchas visitas de muchas personas y una buena imagen de nuestra ciudad”, dijo el alcalde.

Pérez Cuéllar también agradeció a Felipe Rojas y a la regidora Karla Escalante porque con su esfuerzo hicieron posible que la cuarta edición del festival fuera un éxito rotundo.