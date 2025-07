'Jugaron con el dolor ajeno': acuden a Fiscalía por caso de crematorio

Ciudad Juárez.– Esta fila no es para un trámite convencional. Afuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, decenas de personas esperan ingresar con carpetas, identificaciones, fotografías y, sobre todo, con un dolor que no se ha ido: la duda de si las cenizas que lloran, a las que rezan y llevan flores, realmente pertenecen a sus seres queridos.

Son familiares de personas fallecidas en los últimos años que temen que sus cuerpos estén entre los 383 localizados en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde se descubrió un presunto caso de negligencia y engaño.

Aunque algunos testimonios hablaban de más de una hora de espera, personal de la Fiscalía comenzó a permitir el ingreso de todos los asistentes, a pesar de que normalmente no se permite el acceso sin un trámite previo.

'La duda me trajo aquí'

Eugenia perdió a su padre hace un año y ocho meses. La familia contrató los servicios funerarios de la empresa Luz Divina, sin sospechar que el cuerpo del ser querido podría estar entre los encontrados recientemente.

“La duda me trajo aquí, porque… ¿a quién le estoy llorando? Al principio no entendía, pero cuando vi los papeles, sí dije: ‘Sí fueron al crematorio ese’. Maldita gente, jugaron con el dolor ajeno. ¿Por qué no lo hacen con los suyos? A mí me tienen que resolver. Si mi papá no está entre los cuerpos, me tienen que sacar de la duda y comprobar que las cenizas que tengo son de él”, expresó.