Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Rosalino S., Angelina O. M., Sahira C. G., Karla G. A., Rodolfo M. M., Jesús Eduardo L. C., Thalía H. S. y Carlos Alberto C., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Finca Bonita, atendieron un llamado recibido al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Valle (656-265-18-31), donde reportaron una riña campal entre vecinos en el cruce de las calles Montes del Cantal y Cedros de la Ensenada, en la citada colonia.

Al arribar al lugar se percataron de un grupo de personas agrediéndose a golpes, entre los agresores cuatro mujeres, motivo por el cual fueron abordados para evitar que continuaran haciéndose daño, señalando uno de los involucrados que el pleito entre ambas familias se originó por una discusión que sostuvieron sus hijos minutos antes.

Motivo por el cual realizaron la detención de los presuntos responsables identificados como Rosalino S. de 21 años, Angelina O. M. de 29 años, Sahira C. G. de 21 años, Karla G. A. de 27 años, Rodolfo M. M. de 30 años, Jesús Eduardo L. C. de 30 años, Thalía H. S. de 34 años y Carlos Alberto C. de 34 años, por el delito de lesiones dolosas.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.