Juaritos Rifa: La galería y comedor del barrio para el barrio

Ciudad Juárez.– La expresión artística de los juarenses no se limita a sus artistas, es una invitación abierta para quienes desean ser parte de una comunidad creativa, así es como un grupo de talentosos pintores abrieron el espacio “Juaritos Rifa”, una galería de barrio y comedor comunitario ubicado en Zaragoza o Zarayork (como prefieras).

El reconocido pintor y muralista Benito Mendoza, conocido como "Deko Uno", nos comparte que “Zaragoza es su barrio”, ahí creció, ha sido consciente de la carencia, pero también de la calidez de su gente. Junto con él, otros artistas se fueron sumando a esta visión de hacer algo por su ciudad, su infancia, sus personas. Felipe Arreola, “Syrok”, coincide con esta idea, también es de Zarayork.

La intención de hacer comunidad y promover la creatividad artística surgió años antes, como comenta Benito. El proyecto tuvo tres etapas, la idea nació a finales de 2022, desde el estudio del Colectivo Deko, uno de los más productivos y reconocidos de esta frontera. Este proyecto tuvo su primera sede en la calle José Borunda, en un local inaugurado en marzo de 2024, con eventos y diferentes talleres, pero observaron que esa zona tenía muchas opciones (galerías, museos, talleres, etc.), mientras que al suroriente no había espacios de este tipo, así que regresaron a sus raíces, a su barrio. También comparte que en esas primeras etapas tuvieron varios talleres (serigrafía, pintura, bordado, dibujo, etc.), eventos (Drink&Draw) y varias exposiciones individuales y colectivas. Finalmente el 28 de diciembre del 2024 abrieron esta nueva sede.

Talleres y comedor popular

En el número 122 de la calle Vicente Suárez, esquina con Ignacio Allende, ocupado antes por el abarrotes Eva, ahora hay una escultura de piñata de burrito que es el distintivo de Juaritos Rifa, un local de color negro con coloridos murales.

Los niños y adolescentes ya no ven grandes anuncios de cerveza en esa esquina, ahora pueden acudir a expresarse y conocer diferentes técnicas de pintura, dibujo, grabado, entre otras. Además, los miércoles se tiene habilitado un comedor popular con la finalidad de apoyar a quienes lo necesiten. La intención, como dice Deko, es “trabajar con niños, con jóvenes, le llamamos trabajar al hecho de compartir, simplemente lo que hacemos, lo que tenemos a nuestro alcance”.

Los tres disfrutan un plato de comida caliente con arroz, frijolitos, un buen guisado y tortillas, platican, se divierten y después se ponen a dibujar | Ruth González

Al momento de la entrevista llegaron tres pequeños vecinos que nos compartieron que les gusta mucho el lugar, “la otra vez hicimos unos dibujos”, dice uno, “nos gusta porque aprendemos más y hacemos cosas diferentes”, comenta el mayor de los tres, quien no fue inscrito para entrar a la secundaria debido a problemas en su casa. Él no quiere perder el tiempo, quiere aprender a hacer letras con spray, sus amigos quieren aprender a hacer monos al salir de la primaria. Los tres disfrutan un plato de comida caliente con arroz, frijolitos, un buen guisado y tortillas, platican, se divierten y después se ponen a dibujar. Cualquier persona puede llegar a comer los miércoles, el lugar abre precisamente de miércoles a domingo 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para Felipe, de 29 años, quien vive por la zona, también hubo un plato de comida. Caminaba a unas calles del lugar, luce demasiado delgado, es muy probable que lleve semanas sin asearse, asegura que vive en un departamento cercano, “de vez en cuando sí me hace falta comida, a veces, batallo para conseguir {…} apenas lo mire el lugar, está chido”.

Este proyecto es totalmente independiente, no cuenta con recursos públicos ni apoyos, el trabajo de los creadores y sus ganancias permite que a modo de “coperacha” el espacio “rife” y funcione. Es importante saber que si compramos t-shirt, grabados, cuadros o cualquier obra de este colectivo una parte de ese ingreso va directo a este espacio comunitario, así que si alguien desea ayudar puede comprar productos a estos creadores, o bien, llevar donativos en especie al lugar.

Un colectivo comunitario

Hay murales del Colectivo Deko en toda la ciudad y varias partes del país y Estados Unidos. El 2024 fue un año muy productivo. Para Mendoza es difícil elegir sus trabajos favoritos, sin embargo, hay varios que le da gusto recordar, como “El Color es Libre” en Riberas del Sacramento en la ciudad de Chihuahua, un proyecto con Infonavit, “El Paraíso en cada Pluma” en Juárez y el artista destaca unos murales para el festival Tecate Supremo y Teca Pa’l Norte (en esta frontera y en Monterrey), uno a Mon Laferte, “Si Tú Me Pinche Quisieras” y el del logo oficial “Juaritos es Supremo”, “Monterrey Pa’l Norte” y otros. Previo a estos trabajos, “Horizontes de Color” ha sido uno de los proyectos más importantes en donde también han colaborado con el Colectivo Tomate y con el apoyo de Fechac y Comex, rehabilitando las colonias Campestre Virreyes y José Martí, aledañas al aeropuerto, con murales como “Construyendo una Comunidad”, “Somos Hechos de Historias” y “Memorias Florales”. Para los fans de la cantina de moda en Ciudad Juárez, “Calaveras y Diablitos”, esos murales también son del colectivo.

“Queremos que este año sea más productivo que el año pasado y sea más colectivo y sea más comunitario”, dice Deko.

Muchos creadores se han sumado y se siguen sumando a este proyecto | Ruth González

Deko y Syrok recuerdan su infancia, “nacimos en este barrio y cuando estábamos chavitos, pues lo que había era, pues andar con el barrio, con la pandilla. Y ahora estamos haciendo esta opción para los niños para que tengan un lugar”.

Muchos creadores se han sumado y se siguen sumando a este proyecto. “Está Syrok, Olvera, Diego… siento que somos personas que siempre estamos pensando en qué más sigue”. Cada creador ofrece su conocimiento y lo comparte en talleres y eventos.

El crecimiento de estos pintores ha sido paulatino, su barrio les trae recuerdos desde que el grafiti era algo considerado malo, hasta su evolución al arte urbano respetado y reconocido que es.

Antes era un barrio con problemas de pandillas, ahora “Juaritos Rifa”, igual de cholo, pero con colores y formas que nos hacen destacar | Ruth González

Syrok nos comparte: “mi mamá de chico me tiraba las latas, marcadores, todo eso, para que no estuviera a lo mejor en un riesgo, desde su punto de vista, y pues yo me aferraba y me aferraba. Ya después ya no me las tiraba, me las compraba”. Y es que la comunidad “ya lo interpreta diferente, porque yo cuando estaba niño, pues era malo para mis papás, ahora que yo ya soy padre, muchas de las personas de mi generación lo vemos como algo positivo, es bueno”.

Antes era un barrio con problemas de pandillas, ahora “Juaritos Rifa”, igual de cholo, pero con colores y formas que nos hacen destacar. Aquí el barrio, rifa y controla, como Juaritos, con creatividad y resiliencia.