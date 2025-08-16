Juárez: Ve a su ex platicando con su actual novio y los agrede con un martillo

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Brayan Fernando O. A. por la presunta comisión de los delitos de lesiones dolosas.

Policías que patrullaban en la colonia Hacienda de las Torres atendieron el reporte de una persona lesionada en el cruce de las calles Fernando de la Fuente y Árabe.

En el lugar, sorprendieron a un sujeto golpeando a una mujer junto al cuerpo inconsciente de un hombre que presentaba una lesión de consideración en el rostro, motivo por el cual fueron abordados para verificar que es lo que estaba ocurriendo, denunciando la víctima que su agresor, quien es su expareja sentimental, golpeó a su novio con un martillo por haberlos visto platicando en el parque para luego agredirla física y verbalmente.

Razón por la cual fue detenido a quien dijo llamarse Brayan Fernando O. A. de 24 años de edad, mismo a quien se le aseguró el objeto que utilizó para causar las lesiones.

El lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital con la intención de estabilizar su condición de salud.

"Previa lectura de derechos, fue consignado junto con la evidencia ante la autoridad investigadora correspondiente, para que determinen responsabilidades", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).