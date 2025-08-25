Juárez: Ultimaron a 7 personas a lo largo del fin de semana

Ciudad Juárez.- A lo largo del fin de semana fueron ultimadas al menos siete personas en distintos hechos.

Según la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el viernes perdieron la vida dos personas, tres el sábado y dos más el domingo.

El último de los hechos ocurrió en la colonia El Sauzal, donde fue localizado el cadáver maniatado de un adolescente dentro de una finca abandonada.

Previamente fue hallado un hombre asesinado en la zona del Kilómetro 20, en el cruce del bulevar Independencia.

Poco antes de concluir el sábado, fue asesinado un hombre dentro de una casa ubicada en el cruce de las calles Río Verde y Rivera de Conchos.

También se encontró una mujer transexual asesinada a golpes en el cruce de las calles Calamar y Vetano de la colonia Del Safari II.

Por la mañana localizaron el cadáver de un hombre envuelto en cobijas tirado en el cruce de las calles Cañón de Cerocahui y San Juanito del fraccionamiento Villa Residencial del Real.

La tarde el viernes fueron asesinados dos hombres dentro de un vehículo en el cruce de las calles Conchos y Jumanos de la colonia Coomplejo Cielo.

Con estos hechos, acumula el mes un total de 58 víctimas mortales.