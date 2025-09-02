Juárez: Soleado y con máxima de 32 grados hoy

Ciudad Juárez.– Para este martes se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con condiciones parcialmente soleadas, vientos de 5 a 25 km/h y rachas de hasta 32 km/h, además de una probabilidad de precipitación del 6 por ciento.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con temperatura mínima de 22 grados centígrados. Se mantendrán los vientos de 5 a 25 km/h, con rachas de 25 a 32 km/h, y la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente al 8 por ciento.

Para mañana, se prevé un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados centígrados. Los vientos serán de 5 a 25 km/h, con rachas de hasta 30 km/h, y la posibilidad de precipitación será del 8 por ciento.

El jueves, el pronóstico indica clima parcialmente soleado, con condiciones similares al día anterior. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados centígrados y la mínima se mantendrá en 22, con vientos de 5 a 25 km/h, rachas de 25 a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 8 por ciento.