Juárez sede de Congreso de Mediación Tres Culturas

Ciudad Juárez.- Esta frontera será una de las sedes del “Primer Congreso de Mediación Tres Culturas, Unidos trabajando por la Paz” que se llevará a cabo entre el 5 y el 26 de septiembre en diferentes municipios del estado, el objetivo de este evento es difundir la mediación como la vía con la que cuentan todos los mexicanos para hacer justicia.

Daniel Terrazas, director general del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal de la Fiscalía General del Estado, quien encabezó esta información, explicó que esta área es el órgano que se encarga de la mediación y la conciliación de los casos que a través del diálogo se pueden arreglar sin la necesidad de activar todo el aparato judicial.

En esta labor se han vinculado con el empresariado en Juárez a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez para acercar esta alternativa de justicia al sector comercio.

A través de este congreso se busca llegar a la ciudadanía las herramientas con las que todos cuentan, para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales como Canaco, con mediadores privados en este tema.

“Sobre todo aquí en Ciudad Juárez, que es un municipio que ha sufrido los embates de la inseguridad, de ese tráfico que existe todos los días de personas de culturas, de diferentes formas y que al final convergemos todos en un mismo fin, que es el poder arreglar los conflictos y promover esta cultura de paz”, expuso.

En Juárez el evento será gratuito y se llevará a cabo el próximo viernes 12 de septiembre a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde se abordará “La mediación y conciliación como alternativa para la solución del conflicto”, a través de diferentes conferencistas como:

Cinthia Moreno de Ficosec, que hablará de la importancia de los mecanismos alternativos desde la sociedad civil; luego vendrá una mesa panel del Instituto de Justicia Alternativa, del Centro de Mecanismos Alternativos de la mediación privada y familiar, donde se compartirán estas diferentes vías para poder hacer mediación y cómo todas convergen en la promoción de la cultura de la paz y resolución de conflictos, para cerrar el evento en Juárez, Elías Antonio Saad Abbud, mercadólogo y especialista en negociación que recién publicó el libro “Sun Tzu, Ganar desde el Inicio”, el arte de la guerra, el hablará de cómo el Sun Tzu nunca habló de guerra, sino más bien de conciliación y negociación.

Se destacó que la presencia de estos ponentes en Juárez habla de la importancia de este municipio para el estado en la promoción de la cultura de la paz.