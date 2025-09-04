Juárez Reduce, Recicla y Reutiliza: Inicia recolección diferenciada de basura

Ciudad Juárez.– Con el inicio del primer programa formal de recolección diferenciada de residuos, Ciudad Juárez dio un paso firme hacia su consolidación como una ciudad líder en sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Limpia del municipio, pretende no solo ordenar el manejo de los residuos, sino convertirse en una referencia en políticas públicas ambientales.

Desde este 4 de septiembre, el municipio puso en marcha la nueva logística de recolección basada en la separación de basura, y aunque su implementación no ocurrió en el total de la mancha urbana, sí se replicará de manera paulatina en el resto de las colonias en la ciudad.

Gibrán Solís, director de Limpia y quien encabeza los esfuerzos de esta iniciativa, dijo que esto responde a una obligación establecida en los contratos de concesión firmados en la administración pasada del presidente Cruz Pérez Cuéllar, en los que se estableció que las empresas responsables del servicio deberían iniciar la recolección diferenciada en aquellas colonias que cuenten con las condiciones adecuadas.

“Este es un arranque histórico. Sabemos que hubo proyectos similares en otros municipios del estado, pero no hay hoy en día un programa como tal. Ciudad Juárez será la primera ciudad en implementar esta práctica de forma estructurada”, declaró Gibrán Solís.

Desde este 4 de septiembre, el municipio puso en marcha la nueva logística de recolección basada en la separación de basura.

Foto: Dámaris Arellanes

Separar para transformar

La primera fase del programa comenzó el jueves 4 de septiembre, abarca una parte de la ciudad identificada como la zona tres, específicamente el sector de Valle del Sol. En esta etapa se atienden 12 rutas de recolección, cubriendo aproximadamente 70 fraccionamientos.

La estrategia consiste en que durante las primeras cuatro semanas los habitantes de estas zonas se familiaricen con la separación de residuos orgánicos - húmedos e inorgánicos - secos. A partir del quinto jueves, si los camiones detectan que no se ha realizado la separación adecuada, la basura no será recogida hasta el sábado.

De acuerdo con Solís, la zona tres fue el área inicial para implementar el nuevo esquema ya que es ahí donde los vecinos han mostrado una cultura de separación de residuos y prácticas de reciclaje que permiten un arranque sólido del proyecto.

El objetivo, dijo Solís, es extender paulatinamente el programa a más colonias de la ciudad, pero la intención de iniciar en esta zona es que se permitan ajustes, mejoras e integración de la participación ciudadana como parte clave del proceso.

Se acordó que el programa se implementará los martes, jueves y sábados, pero el día de recolección diferenciada será exclusivamente los jueves.

En esta primera etapa denominada “educativa” se incluirán recomendaciones para la separación en casa, fomentando el aprovechamiento de residuos desde el hogar y para ello el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón, promovió acciones como el compostaje doméstico, aunque ahora se busca una vinculación directa entre la separación de residuos y los beneficios para la ciudad.

Cortesía

Basura que crea luz

Los rellenos sanitarios son grandes generadores de gas metano, el cual se genera por el proceso de descomposición de la materia orgánica y puede ser utilizado como combustible verde para producir energía eléctrica que se aprovecha en el alumbrado público de la ciudad.

La recolección diferenciada no solo busca reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario, sino también potenciar el uso del biogás generado por los desechos orgánicos. Juárez es actualmente una de las cinco ciudades en el país que aprovecha este gas para generar energía eléctrica.

La colaboración con la empresa Biogas Juárez permitirá que los residuos orgánicos separados por los juarenses sean recolectados y dispuestos en un área especial del relleno, que potenciará la producción de biogas

Fotografía: Cortesía

Solís dijo que la colaboración con la empresa Biogas Juárez permitirá que los residuos orgánicos separados por los juarenses sean recolectados y dispuestos en un área especial del relleno, que potenciará la producción de biogas. Esto se traducirá en mayor generación de energía limpia, que se utiliza para abastecer alumbrado público con un descuento del 10 por ciento sobre la tarifa oficial para el municipio.

“Con esto le aseguramos a los juarenses que el esfuerzo que harán en sus casas al separar los residuos tendrá un resultado positivo: más energía limpia y más luminarias encendidas”, subrayó el funcionario.

Junto con ciudades como Aguascalientes, Querétaro y Monterrey, Ciudad Juárez forma parte de una élite de municipios que están apostando por el aprovechamiento energético de los residuos.

Compromiso con el futuro

Más que una acción temporal, el proyecto aspira a convertirse en parte de la rutina colectiva, creciendo a partir del involucramiento activo de la comunidad.

Un estudio previo realizado con apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte reveló que el 45 por ciento de los residuos generados en Juárez son orgánicos, lo que representa un gran potencial de aprovechamiento si se logra una separación eficiente.

“Ahora toca replicar esa cultura de procesos en los hogares, con beneficios directos para nuestras familias y futuras generaciones”, destacó Gibrán Solís.