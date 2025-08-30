Juárez: Reclaman al IMSS falta de vacunas contra el sarampión

Ciudad Juárez.- Un grupo de personas reclamó la tarde de este sábado la falta de vacunas contra el sarampión en la Unidad Familiar 70 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los quejosos señalaron que tenían varias horas formadas, pero se les pidió retirarse ya que el biológico se había agotado.

La turba trató de ingresar a la clínica, sin embargo, el guardia de seguridad se los impidió.

La campaña de vacunación forma parte de las medidas para evitar el contagio del sarampión y el presentar el esquema de vacunación es un requisito para el regreso a clases.

Los lugares para la inoculación el día de mañana serán: