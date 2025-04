Ciudad Juárez.- Cientos de familias han optado por colocar cámaras de videovigilancia en el exterior de sus viviendas para proteger sus domicilios, buscando inhibir delitos. Sin embargo, tras el retiro de estos dispositivos en un negocio local, los ciudadanos se preguntan: ¿están permitidas o están incurriendo en alguna falta a la ley?

Ante esto, el general brigadier José Salud Lemus Cisneros aclaró que los elementos castrenses no tienen órdenes de retirar cámaras instaladas dentro de la propiedad privada.

El pasado lunes 21 de abril de 2025, ciudadanos denunciaron el retiro de dos cámaras colocadas en la barda exterior de un estacionamiento privado ubicado en la zona del Centro Histórico. Otros ciudadanos de distintos puntos de la ciudad hicieron el mismo reclamo, asegurando que acudieron a diversas corporaciones policiacas para recuperar su equipo de grabación, pero desconocían su aseguramiento.

“Buenas tardes, yo fui una de las personas a las que les retiraron una de mis cámaras de seguridad. Las instalé porque anteriormente habían robado en mi domicilio. Estaba fuera de mi hogar cuando una vecina me llamó para decirme que la Guardia Nacional estaba quitando una de mis cámaras. Regresé y los encontré a una cuadra de mi casa. Les hice un señalamiento y les pregunté por qué me quitaron mi cámara si la tengo por seguridad. Me contestaron que debía reacomodarla más cerca de mi casa por una nueva ley. Les dije que estaba bien, pero que me devolvieran mi cámara. Me respondieron que a todos se las iban a regresar y que podíamos pasar a la fiscalía, que ahí las tendrían. Fui a la fiscalía a primera hora y me dijeron que no sabían nada, que debía ir a la FGR. Fui a la FGR y me dijeron lo mismo, que no tenían nada, que debía ir directamente a la Guarnición Militar porque ellos tienen que responder”, denunció un ciudadano en redes sociales.