Estima Salud que Juárez puede eliminar brote de sarampión en octubre

Ciudad Juárez.- Esta frontera se encuentra dentro del top 10 de municipios del estado en casos confirmados de sarampión, sin embargo, la frecuencia de casos ha presentado una reducción en la frecuencia de incidencias, por lo que la Secretaría de Salud informó que se podría frenar el brote en el mes de octubre.

El doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez, informó que actualmente hay activos más de 200 casos en dos de los cuatro municipios que comprenden el distrito.

“Ahora tenemos confinados 226, descartados 329, hay 113 en Ahumada y 113 en Ciudad Juárez, en Práxedis y en Guadalupe no tenemos casos”, refirió respecto al panorama actual donde el estado contabiliza 4 mil 81 confirmados y 3 mil 985 recuperados, 12 hospitalizados y 16 defunciones.

La incidencia de casos confirmados de sarampión se han presentado con menos frecuencia, lo que representa un escenario importante para esta frontera.

“Los casos de sarampión que los teníamos casi uno tras otro, se han ido espaciando gracias a la vacuna y a la respuesta tan notable que hemos tenido de la población. Los casos se están presentando cada semana a semana y media, se están espaciando”, detalló.

Dijo que los buenos resultados colocarán a la región Juárez en un punto de recuperación de salud como resultado de la prevención y la estrategia aplicada por el Gobierno del Estado.

“Nuestra epidemióloga, la doctora Carolina Preciado, ve con cierto optimismo que, si para octubre no tenemos casos, si después del último caso contamos 42 días para que no se presente ningún caso, si en octubre alcanzamos esos 42 días, nosotros levantamos bandera blanca. Sería un éxito de salud para Ciudad Juárez”, refirió el médico y director del Distrito de Salud Juárez.