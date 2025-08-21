Ciudad Juárez.- La Policía Municipal dio a conocer que recuperó un vehículo robado con violencia gracias a la oportuna intervención de los elementos y la implementación de tecnología de vigilancia.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando los agentes de la unidad de radio patrullas 131, fueron abordados por un hombre que denunció el robo de su vehículo con violencia en el cruce de las calles Navojoa y Camino Real.

La víctima, relató que momentos antes fue despojado de su automóvil Nissan Versa, color azul, modelo 2015, por dos sujetos. El hombre comentó que se desempeña como conductor para una plataforma de transporte digital, cuando fue abordado por los presuntos delincuentes bajo la solicitud de un viaje para después despojarlo de su automotor.

De manera inmediata, y como parte del protocolo de actuación, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) activó el operativo de búsqueda haciendo uso de la tecnología de la plataforma “Juárez Vigilante” a través del despliegue estratégico de drones y el monitoreo en tiempo real de las cámaras de videovigilancia, se logró localizar el vehículo reportado en un lapso breve en el cruce de las calles Indio Sumas e Indio San Jerónimo, en la colonia Granjas Unidas en donde los responsables lo dejaron abandonado.

Una vez en el sitio, los agentes aseguraron el automóvil y verificaron su estatus, mientras que el afectado fue trasladado al lugar, donde acreditó plenamente la propiedad legal del mismo, procediéndose a la entrega inmediata del vehículo sin que se registraran daños en el mismo, por lo que el propietario quedó satisfecho y agradecido con la intervención policial.