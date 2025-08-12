Juárez: Policía identifica un arma de cargo en la escena del crimen de agentes

Ciudad Juárez.- Al menos uno de los dos policías asesinados junto con un civil la tarde del lunes portaba su arma de cargo, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz, quien de forma personal ubicó la pistola como propiedad de la corporación.

"Uno de ellos sí porque yo llegué al lugar e identifiqué un arma que se encontraba tirada que estoy seguro que era de nosotros, todavía estamos trabajando el tema con la Fiscalía, pero una de las armas que se localizó en el lugar era de un elemento, casi estoy seguro por las señas particulares que tienen las armas de nosotros", expresó el secretario.

El secretario informó que ambos agentes concluyeron su turno ayer a las 3:00 de la tarde, por lo que además buscan saber el motivo de su presencia con el civil que también fue asesinado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Paseo de Borja y Paseo de Aragón