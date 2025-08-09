Juárez: Pareja caminaba con mochilas llenas de marihuana

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) detuvieron a un hombre y a una mujer en posesión de cinco kilogramos de marihuana.

La intervención policial en la que se detuvo a Erick G. C. y a Irene Idaly C. P., se efectuó en las calles Valle de los Olivos y Laguna de Magdalena, de la colonia Versalles, en donde los agentes observaron la actitud sospechosa de la pareja, cuando caminaban cargando una mochila cada uno.

Durante la revisión protocolaria, los agentes localizaron dentro de una de las mochilas, cinco bolsas de plástico transparente que contenían 2.970 kilogramos de la hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana. En la otra mochila localizaron cuatro bolsas de plástico transparente que contenían 2.030 kilogramos del mismo enervante.

Los detenidos junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones.